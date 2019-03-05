دوري آبطال أوروبا ( ريال مدريد ✗ أياكس ) .. تشكيلة الفريقين

2019/03/05 | 22:33

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دوري آبطال أوروبا ( ريال مدريد ✗ أياكس )- تشكيلة ريال مدريد : كورتوا , كارفاخال , فاران , ناتشو , ريغيلون ,

كاسيميرو , كروس , مودريتش , ڤينيسيوس , بنزيما , فاسكيز .. - تشكيلة أياكس أمستردام الرسمية : أونانا , مزروعي , دي ليخت , بليند

, تاغليافيكو , فان بيك , دي يونغ , شونه , نيريس , تاديتش , حكيم

زياش ..

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