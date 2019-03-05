شاهد .. البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام

2019/03/05 | 22:33

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{ بغداد : الفرات نيوز} تنطلق مواجهة ريال مدريد وأياكس الهولندي فى تمام الساعة الحادية عشر اليوم الثلاثاء مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي، في لقاء الإياب من لقاءات دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2019.البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس أمسترداماضغط هنا

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