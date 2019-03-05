2019/03/05 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مجلس الوزراء صوت على منح وزارة النقل استثناءات وصلاحيات توقيع عقود بشأن مشروع البنى التحتية لميناء الفاو الكبير".وشهدت الجلسة التصويت على مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء، كما صوت المجلس على مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.وناقش مجلس الوزراء "واقع المرأة العراقية ومشاركتها ودعمها، واستضاف رئيس اللجنة الدائمة العليا للنهوض بالمرأة واستمع للملاحظات والاقتراحات".وأقر مجلس الوزراء محضر اجتماع نقل ملكية الطائرات الكندية {CRJ}، الى جانب اقرار توصيات المجلس الوزاري للطاقة بجلسته العاشرة، والموافقة على ايجار مبنى السفارة الفرنسية.وصوت المجلس على الاقتراض الخارجي والمنح وآلياته.



وبحث مجلس الوزراء سبل تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر مدونة تخدم عمل السلطتين وتعزز دورهما الرقابي والتنفيذي.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات مجلس الوزراء وتشمل الإقتراض {موسع}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات مجلس الوزراء وتشمل الإقتراض {موسع}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).