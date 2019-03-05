مجلس الوزراء يصوت على تجهيز النفط الخام للاردن وقرارات اقتصادية أخرى

2019/03/05 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وصوت على منح وزارة النقل استثناءات وصلاحيات توقيع عقود بشأن مشروع البنى التحتية لميناء الفاو الكبير .

وشهدت الجلسة التصويت على مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء.

كما صوت مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية .

وناقش المجلس واقع المرأة العراقية ومشاركتها ودعمها، واستضاف رئيس اللجنة الدائمة العليا للنهوض بالمرأة واستمع للملاحظات والاقتراحات.

وأقر مجلس الوزراء محضر اجتماع نقل ملكية الطائرات الكندية ( CRJ ) الى جانب اقرار توصيات المجلس الوزاري للطاقة بجلسته العاشرة، والموافقة على ايجار مبنى السفارة الفرنسية .

وصوت المجلس على الاقتراض الخارجي والمنح وآلياته .

وبحث مجلس الوزراء سبل تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر مدونة تخدم عمل السلطتين وتعزز دورهما الرقابي والتنفيذي.

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