2019/03/05 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ اندلاع حريق داخل دائرة للمجاري غربي العاصمة

05/03/2019 22:32:00 PM |

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واع/ بغداد / ز .ا

اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، داخل دائرة للمجاري غربي العاصمة بغداد.

وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع، مساء اليوم، داخل كرفان في دائرة المجاري في الغزالية".

وأضاف أن "المعلومات الاولية تشير الى ان سبب الحريق تماس كهربائي".

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