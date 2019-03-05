الرئيس البارزاني وبومبيو يبحثان تطورات الوضع السياسي في العراق

2019/03/05 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلتلقى الرئيس مسعود البارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وتم بحث الوضع السياسي في العراق.وذكر بيان في الموقع الرسمي للرئيس مسعود البارزاني، بأنه "تلقى الرئيس البارزاني، اليوم الثلاثاء، إتصالا هاتفياً، من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو".وأضاف، "تم خلال الاتصال بحث تطورات الوضع السياسي في العراق ".

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