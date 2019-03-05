2019/03/05 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بدأت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، الثلاثاء، تحقيقاً لتحديد هوية من أرسل 3 عبوات ناسفة صغيرة إلى مطارين ومحطة رئيسية للقطارات في لندن.ووفقا لوسائل اعلام دولية، قالت شرطة العاصمة البريطانية، في بيان تابعه “ناس” اليوم (5 آذار 2019) إن “العبوات الناسفة الثلاث أرسلت إلى مطاري هيثرو ولندن سيتي ومحطة قطارات واترلو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجهولون يرسلون عبوات ناسفة إلى مطارين ومحطة قطار رئيسية في لندن NAS | موقع ناس الرسمي.

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