التعليم: نظام المقررات في الجامعات سيطبق للعام القادم

2019/03/05 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجان مختصة تقوم بمهام تطبيق نظام المقررات في الجامعات للسنة الدراسية القادمة 2020/2019.وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخار على نسخة منه، ان "الوزارة كلفت لجان متخصصة من الخبراء والمختصين تقوم بمهام تسمية المواد الدراسية مع جداول التوقيتات للمرحلة الاولى فضلا عن تحديد عدد الوحدات والساعات والمستوى الدراسي وبالتعاون مع الاقسام العلمية في الجامعات"، مشيراً الى ان "نظام المقررات سيحقق مرونة وانسيابية تتوافق مع مستويات الطلبة كافة ويتيح للطالب حرية اختيار المقررات التي يرغب في دراستها".

واكد على ان "اعتماد نظام المقررات في الجامعات يحقق التواصل مع الجامعات العالمية المتقدمة ويرتقي بجودة التعليم العالي ورصانته".

تحرير: سارة رعد

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