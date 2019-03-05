بعد أيام من اختفائها... ترامب يكشف مكان زوجته ميلانيا

2019/03/05 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظلت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مختفية عن الأنظار، منذ بداية العام الجاري 2019، وهو ما أثار تساؤلات العديد من وسائل الإعلام الدولية والعالمية عن مكانها.

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