السفير البريطاني: لندن تريد استقرار العلاقات مع موسكو

2019/03/05 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير البريطاني في روسيا، لوري بريستو، عن رغبة لندن في استقرار العلاقات مع موسكو، على الرغم من حادثة سالزبوري.

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