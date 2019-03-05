استئناف الرحلات الجوية بين مطاري دسلدورف والسليمانية

2019/03/05 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تستأنف الرحلات الجوية بين دسلدورف الالمانية ومدينة السليمانية باقليم كوردستان اعتبارا من يوم غد الاربعاء.

وذكر بيان لمطار السليمانية الدولي ورد لشفق نيوز، انه وفقا للجدول المرسل من الخطوط الجوية العراقية الى مطار السليانية، فانه من المقرر ان تصل اول رحلة بين دسلدورف الالمانية ومطار السليمانية الدولي يوم غد الاربعاء.

واضاف البيان ان الجدول يتضمن رحلة واحدة اسبوعيا في الوقت الحاضر.

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