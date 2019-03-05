أردوغان: نشرع في بناء نفق لا مثيل له بالعالم

2019/03/05 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن أعمال الدراسة الفنية لمشروع نفق من 3 طوابق لا مثيل له في العالم قد بدأت.

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