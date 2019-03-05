تعاون الهيئة العربية للتصنيع مع شركة تاترا فاجونكا السلوفاكية

2019/03/05 | 22:56

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المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي

تعاون الهيئة العربية للتصنيع مع شركة تاترا فاجونكا السلوفاكيةلنقل وتوطين التكنولوجيا في مجال قطارات البضائع وبواجي السكة الحديدومُباحثات مع شركة سيسك الصينيةوإستخدامات صناعية حديثة في مجالات الإلكترونيات ومُعالجة المياه والطاقة المُتجددةأكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية الإستفادة من الخبرات الدُولية في مجال قطارات البضائع والبواجي ,مُشيرا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بسرعة تطوير السكك الحديدية ,وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة .جاء هذا خلال زيارة شركة “تاترا فاجونكا ” السلوفاكية , لبحث التعاون والتصنيع المُشترك لقطارات البضائع وبواجي السكة الحديد .أضاف “التراس” أننا إتفقنا علي تعزيز التعاون بأسلوب علمي يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية,بهدف تطوير قطارات البضائع وبواجي السكة الحديد ,خاصة أن هناك عقد لتصنيع 140عربة قطار بضائع مُتطورة بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع .في هذا الصدد, أشاد مسئولي شركة “تاترا” بالقدرات والإمكانيات التصنيعية المُتطورة بخطوط إنتاج مصنع سيماف التابع للهيئة والمُتخصص في إنتاج عربات السكك الحديدية والمترو وفقا لمعايير الجودة العالمية .يُذكر أن التكنولوجيا الحديثة بقطارات البضائع وبواجي السكة الحديد تتميز بعوامل الأمان والرقابة وتجنب الأخطاء البشرية .من ناحية أخري, تم إجراء مُباحثات للتعاون مع شركة “سيسك “الصينية ,لإيجاد حلول علمية وتطبيقات صناعية حديثة في مجالات الإتصالات والإلكترونيات والطاقة المُتجددة ومُعالجة المياه والصرف الصحي والصناعي.في هذا الصدد,أعرب “التراس” عن إهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة ,مُضيفا أن المُباحثات مع الشركة الصينية تضمنت نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وكيفية الإستفادة من ثورة الإتصالات الحديثة لدعم المشروعات التنموية بمصر.من جانبهم , أعرب مسئولي شركة ” سيسك الصينية ” عن تقديرهم لهذا التعاون وإنها خُطوة رائدة لمصر وللمنطقة الأفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية في مجالات الصناعة المُختلفة.كما تمت الإشادة بالخُطوات التي تتخذها الهيئة العربية للتصنيع لتعميق وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة ومن بينها تطبيقات الإتصالات والإلكترونيات والطاقة المُتجددة وعمليات التحول الرقمي .

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