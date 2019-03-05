الحكومة الأمريكية تحقق فائضا قدره 9 مليارات دولار في يناير

2019/03/05 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية سجلت فائضاً قدره تسعة مليارات دولار في يناير كانون الثاني.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا فائضا قدره 25 مليار دولار للشهر.

وقالت الخزانة إن الإنفاق الاتحادي في يناير/ كانون الثاني بلغ 331 مليار دولار، بارتفاع نسبته ستة بالمئة عن الشهر ذاته من عام 2018، بينما بلغ حجم المبالغ المستلمة 340 مليار دولار بانخفاض ستة بالمئة عن يناير كانون الثاني 2018.

ووصل حجم العجز للسنة المالية حتى الآن 310 مليارات دولار، مقارنة مع 176 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

وعند التعديل في ضوء أثر التقويم، كانت الميزانية دون فائض أو عجز في يناير كانون الثاني 2019، مقارنة مع فائض قدره 30 مليار دولار قبل عام.

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