الكاف يوقف حكم لقاء الرجاء مع نهضة بركان لمدة عام

2019/03/05 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف الحكم الكاميروني أنطوان ماكس ديبادو إيفا إيسوما لمدة عام واحد بسبب ادائه في لقاء الرجاء البيضاوي أمام منافسه المحلي نهضة بركان في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

وهدد الرجاء حامل لقب كأس الاتحاد بالانسحاب من المسابقات القارية، احتجاجا على التحكيم عقب تعادله سلبيا مع نهضة بركان يوم الأحد الماضي وهي نتيجة تركته في مؤخرة ترتيب مجموعته.

ولم يحقق الفريق المغربي أي فوز في مبارياته الأربع بالمجموعة الرابعة التي يتصدرها نهضة بركان بثماني نقاط مقابل خمس لأوتو دويو الكونجولي وأربع لممثل المغرب الآخر حسنية أغادير بينما يملك الرجاء ثلاث نقاط في ذيل الترتيب.

واضاف الاتحاد الإفريقي على موقعه على الإنترنت “قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي إيقاف الحكم أنطوان ماكس ديبادو إيفا إيسوما لمدة عام واحد.

“جاء ذلك عقب الأداء الضعيف وغير المرضي (للحكم) والذي كان له تأثيره على النتيجة النهائية لمباراة نهضة بركان والرجاء البيضاوي في الثالث من مارس 2019 في مدينة بركان”.

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