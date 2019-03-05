حداد يطالب وزارة الصحة في إقليم كردستان بتنفيذ قرار طباعة الوصفة الطبية إلكترونيًا

2019/03/05 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بقرار نقابة أطباء العراق بطبع الوصفة الطبية الصادرة من الأطباء بآلة الطابعة بدلاً من كتابتها باليد، فيما وطالب وزارة الصحة ونقابة الأطباء في إقليم كردستان بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس وزراء الإقليم للغرض نفسه.

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