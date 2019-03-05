مجلس الوزراء يصوت على عدة قرارات اقتصادية منها تجهيز النفط الخام للأردن

2019/03/05 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وصوت على منح وزارة النقل استثناءات وصلاحيات توقيع عقود بشأن مشروع البنى التحتية لميناء الفاو الكبير .

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