ابتكار أشعة ليزر تخترق الجدران

2019/03/05 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف علماء جامعة ييل الأمريكية طريقة خاصة لتغيير بنية نبضات شعاع الليزر التقليدي، تجعله يخترق الضباب الكثيف أو الجدران البيضاء.وتقول الفيزيائية، هوي ساو، من جامعة ييل: “كقاعدة، أي شعاع بصري يسقط في وسط مشتت مثل الضباب يبدأ بالانتشار في الاتجاهات الجانبية.وقد اتضح لنا أنه يمكن إعداد شعاع الليزر بحيث يمكنه التحرك […]

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