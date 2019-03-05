مسؤول في العدل: أكثر من 700 داعشي أجنبي في السجون العراقية

2019/03/05 | 23:04

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{بغداد: الفرات نيوز} كشف مسؤول ملف حقوق الانسان في وزارة العدل، كامل أمين، عن وجود أكثر من 700 ارهابي ينتمي لعصابات داعش من جنسيات أجنبية مختلفة في السجون العراقية"..يتبع

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