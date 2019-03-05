3 عبوات متفجرة لأماكن حساسة في لندن

2019/03/05 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا أنها فتحت تحقيقا لمعرفة الجهات التي أرسلت ثلاث عبوات متفجرة صغيرة إلى مطارين ومحطة رئيسية للقطارات في لندن يوم الثلاثاء.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن العبوات الناسفة الثلاث التي جرى إرسالها إلى مطاري هيثرو ولندن سيتي ومحطة قطارات واترلو الأكثر ازدحاما "قادرة فيما يبدو على إشعال حريق صغير لدى فتحها".وأضافت في بيان "قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة تتعامل مع الوقائع على أنها سلسلة مرتبطة ببعضها بعضا وتبقى منفتحة فيما يتعلق بالدوافع".



ولم يصب أحد في تلك الوقائع ولم تتأثر الخدمات في المطارين والمحطة.وقالت الشرطة إنها تبقي "عيونها وعقولها مفتوحة" حول أية دوافع محتملة وراء ارسال الشحنات، حيث بينت مصادر أمنية إن الأجهزة لم تكن متطورة.وكانت الشرطة هرعت بعد ظهر الثلاثاء إلى محطة قطارات واترلو في لندن ومبنى تابع لمطار لندن سيتي بعد تقارير عن العثور على طرود مثيرة للريبة.وقالت شرطة النقل البريطانية عن أكثر محطات خط السكك الحديدية الرئيس ازدحاما في العاصمة "الشرطة تستجيب لتقارير عن طرود مريبة".وأضافت أنه جرى استدعاء رجالها إلى دار الطيران التابعة لمطار لندن سيتي.



وتابعت قائلة "الضباط المتخصصون في المكان...



جرى إخلاء المبنى كإجراء احترازي.



التحقيقات جارية".وفي مطار لندن سيتي جرى العثور على الطرود فى مبنيين قريبين من المطارين وفي المحطة نفسها، غير أن العمل لم يتأثر في مراكز النقل تلك.وفي مطار هيثرو، أخلت فرق من الشرطة وأجهزة الطوارئ مبنى إداريا بالمطار.



وقال بيان: "مطار هيثرو لا يزال يعمل والرحلات لم تتأثر والركاب بوسعهم السفر كالمعتاد… الشرطة تعتبر ذلك عملا جنائيا وستساعد في هذا التحقيق".وذكرت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية أنه جرى إخلاء المبنى على سبيل الاحتراز وحضر ضباط متخصصون وجرى تأمين الطرد.يذكر أن السلطات البريطانية كانت ألغت كافة الرحلات من وإلى مطار لندن سيتى، في شهر شباط 2018، عقب العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية فى نهر التايمز.كما أوقف المسؤولون في مطار هيثرو بلندن إيقاف الرحلات من المطار، في الثامن من شهر كانون الثاني الماضي، بعد رؤية طائرة مسيرة تحلق بالقرب من أكثر المطارات استقبالا للمسافرين في بريطانيا.

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