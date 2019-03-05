إجراء مناورة عسكرية مشتركة بين قطر وإيطاليا

2019/03/05 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت قطر، اليوم الثلاثاء، بإجراء مناورة عسكرية مشتركة مع إيطاليا.

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