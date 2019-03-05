كايلي جينر تصبح

2019/03/05 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نالت كايلي جينر، عارضة الأزياء الأمريكية الشابة، أخت كيم كارداشيان، بصورة رسمية لقب "أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ".

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