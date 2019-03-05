2019/03/05 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مصدر عراقي : أبرز قيادات داعش ينكثوا البيعة لـ ابو بكر البغدادي

05/03/2019 23:12:00 PM |

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واع / بغداد / ح .



ح .



أ

أفاد مصدر عراقي بأن 6 من أبرز قيادات تنظيم داعش الارهابي في الباغوز السورية، نكثوا البيعة لزعيم التنظيم الارهابي المجرم ابو بكر البغدادي.

وقال المصدر لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "قيادات داعشية يقدر عددها بـ 6 ارهابيين أعلنوا نكث البيعة للبغدادي من وسط الباغوز السورية في تطور غير مسبوق".

وأضاف المصدر، أن "القيادات بينها عراقي واخر ليبي، ووفق المعلومات الاولية فقد دعت الى مواصلة القتال ضد قوات قسد الكردية، الامر الذي يعد تطوراً لافتاً في مشهد الاحداث هناك".

وبين، أن "معركة الباغوز كشفت وجود خلافات عميقة في التنظيم الارهابي يمكن ان تتطور الى بقية المناطق بسبب الجدل حول تسليم المئات من ارهابيي داعش أنفسهم بناءً على اوامر من قبل البغدادي في حين رفض اخرون الامر واستمر القتال في الباغوز".

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