حسن سالم: البرلمان عازم على إغلاق قاعدة عين الأسد وإخراج الامريكان بشكل جدي

2019/03/05 | 23:44

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عد النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، اليوم الثلاثاء، الضعف السياسي وراء تصعيد الرئيس الأمريكي ترامب ببقاء قوات بلاده القتالية في العراق ودعم جديد لقاعدة

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