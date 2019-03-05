2019/03/05 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نفى مدير الوقف السني في الانبار الشيخ عبد الله جلال، الثلاثاء، ما تم تداوله اليوم بشأن تسمية جامع الرمادي الكبير باسم رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس.وقال جلال، في حديث خاص لـ”ناس”، اليوم (5 اذار 2019)، إن “ما تم تداوله بشأن تغيير اسم جامع الرمادي الكبير الى جامع حميد الهايس الكبير، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوقف السني في الانبار لـ”ناس”: لا تغيير في اسم جامع الرمادي الكبير NAS | موقع ناس الرسمي.

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