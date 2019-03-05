نائب رئيس الوزراء يبحث مع سفيرة استراليا وجهات النظر حول البرنامج الحكومي

2019/03/05 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلإلتقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة استراليا في العراق،جوان لوندس، وتم خلال اللقاء بحث وجهات النظر حول البرنامج الحكومي.جاء ذلك في بيان لمكتب الوزير تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، حيث أشار بأنه " جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق واستراليا وسبل تطويرها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، وكما تم التباحث وتبادل وجهات النظر حول البرنامج الحكومي خصوصا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي منه، وقانون الموازنة العامة للدولة".واشار وزير المالية بحسب البيان، بأنه "سيتم بدء العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية وبدأت جميع القطاعات باستلام حصتها من الموازنة للبدء بمشاريعها من اجل اعادة البناء والاعمار".واضاف، "ان قطاع الطاقة والكهرباء والمناطق المتضررة وتقديم الخدمات لمدينة البصرة من اولى اهتمامات الحكومة فضلاً عن القطاعات الاخرى".مشيراً الى ان "الحكومة الحالية امامها العديد من التحديات الاقليمية والدولية والداخلية"، مضيفا الى ان "الوضع الامني تحسن بشكل كبير وان علاقات العراق مع دول الجوار جيدة". مبيناً ان "فرص الاعمار والاستثمار مؤاتيه في هذا الفترة مع ارتفاع واستقرار اسعار النفط نسبيا واننا متفائلون بان الوضع سوف يتحسن الى الافضل لكن مع تخفيف حدة التوتر السياسي الدولي".من جانبها، اشادت لوندس "بجهود الحكومة وبرنامجها الطموح لخلق بيئة مناسبة للاستثمار واعادة الاستقرار والبناء واستعداد بلادها والمجتمع الدولي للوقوف بجانب العراق بعد القضاء على التنظيمات الارهابية".

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