شاهد.. عمر السومة المتألق يضرب السد القطري

2019/03/05 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاريخ النشر:05.03.2019 | 19:32 GMT | آخر تحديث:05.03.2019 | 20:29 GMT | الرياضة

twitter/alahli_fc

قاد النجم السوري عمر السومة فريقه الأهلي السعودي للفوز على ضيفه السد القطري (2-0)، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وافتتح عمر السومة التسجيل، في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، من ضربة جزاء.



وضاعف العكيد النتيجة، عند الدقيقة 76 بتسديدة رأسية رائعة، بعد ضربة ركنية.

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وتصدر الأهلي قائمة المجموعة الرابعة (D)، برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين أمام فريقي بیرسبولیس الإيراني وباختاكور الأوزبكستاني، اللذين تعادلا فيما بينهما بهدف لكل منهما.المصدر: "twitter/alkasschannel"

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