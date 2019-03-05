محدث.. نايمكس يهبط عند التسوية وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي

2019/03/05 | 23:56

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مباشر: انخفضت أسعار النفط هامشياً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية الأولية

وجاء تراجع الخام الأمريكي مع إعلان الصين اليوم مستهدفها للنمو الاقتصاد لديها عن العام الجاري، وحددته عند مستوى يتراوح بين 6% إلى 6.5%، وهو مستوى أقل من المسجل في العام الماضي عند 6.6%.





كما يترقب المستثمرون تطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسط تعليقات متباينة بشأن الصفقة المحتملة بين الطرفين.





وعلى الجانب الآخر فإن منظمة أوبك وحلفاءها مستمرون في خفض الإنتاج لديهم وذلك بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.





وكان وزير الطاقة الروسي أعلن أمس إن موسكو تعتزم تسريع وتيرة خفض إنتاجها من النفط بنهاية شهر مارس الجاري، وذلك بمقدار 228 ألف برميل يومياً في مارس الجاري مقارنة بمستويات أكتوبر.





ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات المخزونات الأمريكية عن معهد البترول في وقت لاحق من اليوم، على أن تفصح إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بمقدار 3 سنتات عند مستوى 56.56 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 7:43 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.3% إلى 65.89 دولار للبرميل.





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