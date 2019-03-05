الولايات المتحدة تسجل فائضاً بالموازنة خلال يناير

2019/03/05 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: سجلت الولايات المتحدة فائضاً بالموازنة خلال شهر يناير الماضي، لكنه فشل في الوفاء بتوقعات المحللين.





وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن موازنة الولايات المتحدة سجلت فائضاً قدره 8.68 مليار دولار خلال يناير الماضي، مقابل فائض 49.23 مليار دولار في الفترة المقارنة من 2018.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الولايات المتحدة سوف تسجل فائضاً قدره 17.3 مليار دولار في يناير

وسجلت الولايات المتحدة إيرادات بقيمة 339.98 مليار دولار خلال يناير الماضي، مقابل 361.03 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.





في حين بلغت النفقات الأمريكية 331.29 مليار دولار في يناير الماضي مقارنة بـ311.80 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2018.





وفي أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، بلغ عجز الموازنة الأمريكية 310.25 مليار دولار، بزيادة 77% عن نفس الفترة من العام الماضي.





وبحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% مسجلاً 96.834.





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