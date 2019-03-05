تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل في الدجيل وسامراء وبلد

2019/03/05 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة صلاح الدين، عن تعطيل الدوام الرسمي الاحد المقبل في الدجيل وسامراء وبلد.

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