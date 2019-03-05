بارزاني وبومبيو يبحثان الأوضاع في العراق هاتفيًا

2019/03/05 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأوضاع في العراق.

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