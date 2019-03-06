الخارجية الفلسطينية ترحب بتمسك الاتحاد الأوروبي باعتبار القدس الشرقية أرضا محتلة

2019/03/06 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية مساء الثلاثاء بالتصريحات الصادرة عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان.

والتي عبر فيها عن تمسك الاتحاد بموقف الدول الأوروبية الذي يؤكد على أن القدس الشرقية أرض محتلة، وموقفه لن يتغير.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان صحفي “تعبر دولة فلسطين عن تقديرها وشكرها لهذا الموقف الأوروبي الذي ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، ويسهم في الاستقرار والسلام في المنطقة”.

وحذرت الخارجية من خطورة الإعلان الذي قامت به المجر لفتح مكتب تمثيل تجاري في القدس له صفة دبلوماسية، وهو ما يعتبر خرقاً للإجماع الأوروبي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 478.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين قال في تصريحات صحفية، إن هناك اجماعا أوروبيا على التزام الدول الأوروبية بعدم نقل أي من مقرراتها إلى القدس.

وأضاف أن هذا تأكيد على الموقف الدائم للاتحاد الملتزم بقرارات الشرعية، والذي ينادي بإيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني والاسرائيلي بناء على هذه القرارات، خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس.

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