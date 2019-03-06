إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق البريج

2019/03/06 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب فلسطينيان اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن مواطنين أصيبا بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال شرق البريج وسط القطاع.

يشار إلى أن جنود الاحتلال يستهدفون بشكل شبه يومي الفلسطينيين والمزارعين والصيادين شرقي القطاع وفي عرض البحر.

وذلك ضمن سلسلة الانتهاكات اليومية لاتفاق التهدئة بين الفصائل والاحتلال.

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