مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر - أياكس يتقدم بثنائية

2019/03/06 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر- نهاية الشوط الأول الذي تألق فيه الدولي المغربي حكيم زياش وقاد أياكس إلى التقدم بثنائية نظيفة جعلته أقرب إلى ربع النهائي من ريال مدريد الذي افتقد للروح والقتالية بعد خسارتين متتاليتين أمام الغريم برشلونة في كلاسيكو الدوري والكأس.- البديل غاريث بايل ينطلق من الجهة اليسرى وينفرد بأونانا ثم يضعها من فوقه لكن القائم اعترض محاولته وأنقذ أياكس.

ريال مدريد خسر جهود لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور بسبب الإصابة في الشزط الأول

- أفضل لاعبي المباراة حكيم زياش يستلم الكرة على خط منطقة الجزاء ويسدد بيمناه بقوة لكن كورتوا أعادها أمام نيريس قبل أن يتدخل فاران ويضعها في الركنية.- حارس أياكس أونانا يتعملق في إبعاد تسديدة لوكاس فاسكيز القوية والمتقنة.- حكيم زياش يتجاوز الدفاع ويمرّر لنيريس الذي رفع الكرة فوق كورتوا لكنه أخطأ المرمى وفوّت على فريقه فرصة تسجيل الهدف الثالث.18 - تاديتش يواصل توزيع الهدايا، النجم الصربي يقوم بسلسلة من المراوغات ويمرّر للبرازيلي دافيد نيريس الذي تجاوز كورتوا ووضع الكرة في الشباك.- ازدادت الثقة لدى شباب أياكس واندفعوا للأمام من أجل تسجيل هدف ثان يقلب الطاولة على النادي الملكي الذي بقي هادئاً واستمر في المحاولة على مرمى أونانا دون فعالية.7 - الدولي المغربي حكيم زياش يستثمر تمريرة تاديتش الرائعة ويضع الكرة بيسراه في مرمى كورتوا معلناً تقدم أياكس بالهدف الأول.- أولى المحاولات كانت مدريدية، إذ لعب فاسكيز عرضية متقنة من الجهة اليمنى ارتقى لها فاران برأسه لكنه أصاب العارضة وأهدر فرصة محققة للتسجيل.في غياب نجمه وقائده راموس يحاول ريال مدريد تأمين تأهله إلى ربع النهائي للاستمرار في رحلة المحافظة على اللقب بعد أن غادر مسابقة كأس الملك وابتعد كثيراً عن لقب الدوري الإسباني.التشكيلة الرسمية ريال مدريدمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ستكون مناسبة جيدة للاعبي الميرنغي حتى يصالحوا جماهيرهم بعد الخساراتين من برشلونة في كلاسيكو الكأس وكلاسيكو الدوري على التوالي.كما ستكون فرصة سانحة للاعبي المدرب الأرجنتيني سولاري لتأكيد تفوقهم ذهاباً 2-1.



وبالتالي الوصول إلى ربع النهائي والدفاع عن لقبهم كبطل لأمجد الكؤوس لاسيما أنهم خرجوا من الكوبا دي ري وباتوا منطقياً بعيدين عن المنافسة على صدارة الليغا.مباراة ريال مدريد وأياكس أمسترداممباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1 اليوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة بتعليق الزميل علي محمد علي على القناة الصوتية 1 والزميل خالد الحدي على القناة الصوتية 2. كما يمكنكم متابعة المباراة عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.لقراءة التقديم الفني للقاء اضغط هنا:أرقام قبل اللقاء: - حصد ريال مدريد لقب دوري الأبطال 4 مرات في آخر 5 مواسم - آخر فريق أقصى ريال مدريد في لقاء إقصائي في دوري الأبطال كان يوفنتوس في نصف نهائي 2014-2015.- وصل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري الأبطال في كل من آخر 8 مواسم، سلسلة قياسية في تاريخ المنافسة.- خسر ريال مدريد مرتين في آخر 5 مباريات لعبها على أرضه في دوري الأبطال (ف 2 ت 1)، بقدر التي خسرها في 48 استضافة سابقة في البرنابيو (ف 40 ت 6).- آخر فوز لأياكس خارج أرضه في لقاء اقصائي في دوري الأبطال كان في مارس 1997، في مدريد أمام أتليتيكو (3-2).- 11 هدفاً من أهداف أياكس الـ12 في دوري الأبطال هذا الموسم سُجلت خلال الأشواط الثانية (92%).- ساهم لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة في إحراز هدف واحد على الأقل في جميع المباريات الست التي لعبها أمام أياكس في دوري الأبطال (سجل 4 صنع 4).- في لقاء الذهاب، سجل لاعب أياكس حكيم زياش أول هدف له في دوري الأبطال من محاولته الثلاثين للتسديد في المنافسة.

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