2019/03/06 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دوري ابطال اوروبا ..



بروسيا دورتموند صفر - توتنهام صفر - الشوط

الاول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوري ابطال اوروبا .. بروسيا دورتموند صفر - توتنهام صفر - الشوط الاول) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوري ابطال اوروبا .. بروسيا دورتموند صفر - توتنهام صفر - الشوط الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).