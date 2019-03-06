وزير المالية: الموازنة تتضمن برامج لإعادة إعمار المناطق المدمرة

2019/03/06 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، ان "الموازنة العامة تتضمن برامج لاعادة اعمار المناطق المدمرة.

وذكر بيان لوزارة المالية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين استقبل دينيس ناتالي مساعد وزير الخارجية لشؤون النزاعات وعمليات الاستقرار والوفد المرافق لها.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية بما يخدم مصلحة الشعبين".واضاف ان "اللقاء بحث جهود اعادة الاستقرار والبناء وعودة النازحين واللاجئين للمدن التي تعرضت الى انتهاكات داعش الارهابي وضرورة تقديم الخدمات واعادة الاعمار والاستقرار لتلك المناطق".واشار فؤاد حسين الى ان "البرنامج الحكومي والموازنة العامة للدولة تتضمن برامج لاعادة الاعمار وحماية المناطق التي تعرضت لهجمات التنظيمات الارهابية وان العراق يتطلع دوما لدعم المجتمع الدولي في هذا المجال".انتهى

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