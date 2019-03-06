بارزاني وبومبيو يبحثان هاتفياً الوضع السياسي في العراق

2019/03/06 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تلقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وذكر بيان مقتضب لمكتب بارزاني، ان الجانبين "بحث خلال الاتصال تطورات الوضع السياسي في العراق".انتهى

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