2019/03/06 | 00:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابني بطلته من المدرسة لان يكلوله بيك سرطان خاف تعدينا 😔😭💔) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: EZh29KEbxzU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابني بطلته من المدرسة لان يكلوله بيك سرطان خاف تعدينا 😔😭💔) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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