جنرال أمريكي كبير ينصح بعدم بيع

2019/03/06 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أكبر قائد عسكري أمريكي في أوروبا، اليوم الثلاثاء، إنه سيوصي بألا تبيع الولايات المتحدة المقاتلة الحربية "إف-35"، التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن"، لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، إذا لم تصرف أنقرة النظر عن خطط شراء نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400".

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