واشنطن تفرض عقوبات على حركة النجباء

2019/03/06 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ذكرت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على حركة النجباء الإسلامية التي تضم نحو عشرة آلاف مقاتل وعلى زعيمها أكرم الكعبي.وتنشط هذه الحركة في العراق وسوريا ولها علاقات وثيقة بإيران.وتنامت مخاوف واشنطن بشأن تلك الجماعة، ففي أيلول، قدم أعضاء مجلس الشيوخ، ديفيد برديو وتيد كروز وماركو روبيو، قانون […]

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