2019/03/06 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس علق مدير الوقف السني في محافظة الانبار عبد الله جلال، الثلاثاء، على الأنباء الواردة بشأن تسمية جامع الرمادي الكبير باسم رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس.وقال جلال، في حديث خاص لـ”ناس”، اليوم (5 اذار 2019)، إن “الأنباء بشأن المساعي لتغيير اسم جامع الرمادي الكبير الى جامع حميد الهايس الكبير، غير صحيحة”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوقف السني يعلق بشأن تغيير اسم جامع الرمادي الكبير إلى “حميد الهايس” NAS | موقع ناس الرسمي.

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