العراقيون أكثر العرب حصولا على الجنسية الأميركية في2018

2019/03/06 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت إحصاءات إدارة الجنسية والهجرة في الولايات المتحدة، بأن العراقيين أكثر العرب حصولا على الجنسية الأميركية في عام الفين وثمانية عشر.

وكان العراقيون والسوريون والمصريون والصوماليون والأردنيون، أكثر العرب نيلا للإقامة الدائمة بأميركا في العام نفسه، وينقسم الحاصلون على الإقامة الدائمة إلى صنفين، الأول سُويت أوضاعهم، والثاني القادمون الجدد.

وضمن أكثر من نصف مليون مهاجر من مختلف بلدان العالم حصلوا على الجنسية الأميركية العام الماضي، وكانت حصة العراقيين ثمانية آلاف وسبعة واربعين.

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