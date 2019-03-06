عقوبات امريكية على فصيل عراقي موالي لايران

2019/03/06 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على حركة النجباء الشيعية المتشددة، التي تضم نحو عشرة آلاف مقاتل، وعلى زعيمها أكرم الكعبي.

وتنشط هذه الحركة في العراق وسوريا، وهي موالية أيضا لإيران.



وذكرت تقارير في 2017 أنها تساعد طهران في إيجاد طريق إمداد إلى دمشق عبر العراق، وجاهر قادتها بدعم إيران.

وتتنامي مخاوف واشنطن بشأن تلك الجماعة.



ففي سبتمبر /أيلول، قدم أعضاء مجلس الشيوخ، ديفيد برديو، وتيد كروز وماركو روبيو، قانون (عقوبات الإرهابيين وكلاء إيران) الذي يستهدفها وجماعة أخرى.



وقدمت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب كذلك تشريعا مماثلا في يناير / كانون الثاني.

والكعبي رجل دين شيعي ، فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات عام 2008 لتهديده أمن العراق واستقراره.

وسبق للكعبي أن صرح في إحدى زياراته لطهران أن هناك مستشارين عسكريين من تنظيم «حزب الله» دخلوا للعراق قبل الانسحاب الأميركي 2011 «ينقلون خبرتهم في مقاومتهم ضد إسرائيل إلى العراق»؛ وبالتالي تعتبر «حركة النجباء» تنظيم «حزب الله» اللبناني قدوتها ومثالها الأعلى.



أما عن علاقة زعيم «النجباء» بقاسم سليماني، فيقول عنها الكعبي: «نتشرف بكوننا من نفس المدرسة العسكرية – الآيديولوجيّة"

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