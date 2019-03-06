صحيفة بريطانية تشير إلى

2019/03/06 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعمت صحيفة الغارديان البريطانية وجود "إشارات متزايدة على وجود شقاق مزعزع محتمل بين ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز ووريثه الأمير محمد بن سلمان.

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