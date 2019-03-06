2019/03/06 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: كشفت تقرير صحفي أن المملكة المتحدة تعتزم خفض التعريفات الجمركية على السلع المستوردة بنسبة تتراوح بين80% إلى 90% إذا غادرت الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.





ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر حكومية لم تسمها اليوم الثلاثاء، أن التعريفات الجمركية ستبقي كما هي في القطاعات الحساسة مثل السيارات ولحم البقر ولحم الضأن ومنتجات الألبان وبعض خطوط المنسوجات.





وأضافت المصادر أن الحكومة تعتزم نشر تفاصيل بشأن التخفيضات في الرسوم الجمركية إذا ما رفض المشرعون صفقة رئيس الوزراء تيريزا ماي في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.





وفضلاً عن ذلك تريد وزارة الخزانة البريطانية أن تكون جميع التعريفات صفرية ما لم تكن هناك حجة ملحة للرسوم الجمركية، وفقاً للمصادر.





ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني على خطة البريكست البديلة في 12 مارس الجاري، على أن تتم عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير:بريطانيا ستلغي 90%من التعريفات على الواردات حال البريكست بدون صفقة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير:بريطانيا ستلغي 90%من التعريفات على الواردات حال البريكست بدون صفقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).