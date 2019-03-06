واع تنشر ملخص المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس مجلس الوزراء

2019/03/06 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- • مجلس الوزراء اقرّ الكثير من القرارات خلال جلسته اليوم، ابرزها بدء العمل في ميناء الفاو الكبير وهو عمل سيقوي موانئ العراق ويوفر فرص عمل كبيرة خصوصاً لأبناء البصرة .

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