2019/03/06 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عمدة نيويورك السابق، مايكل بلومبرج، اليوم الثلاثاء، انسحابه من خوض المنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلومبرغ ينسحب من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلومبرغ ينسحب من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).