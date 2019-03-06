دمشق: لن نتردد في التصدي لمحاولات إسرائيل إطالة احتلال الجولان

2019/03/06 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، أن سوريا لن تتردد في التصدي بكافة الوسائل والطرق للمحاولات التي تبذلها إسرائيل لإطالة الاحتلال الإسرائيلي للجولان.

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