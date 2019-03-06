محدث.. استقرار الأسهم الأمريكية بالختام مع ترقب تطورات التجارة

2019/03/06 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: غلب الاستقرار على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مراقبة المستثمرين للتطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.





وتراجع سهم "ويلجرين" بنحو 1% ليكون أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي "داو جونز".





وذكر وزير الخارجية الأمريكي اليوم أن الرئيس دونالد ترامب لن يقبل إلا بصفقة مثالية مع الصين بشأن التجارة، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن الطرفين على وشك التوصل لاتفاق.





وفي بيان رسمي اليوم، أكدت واشنطن أنها ستؤجل زيادة التعريفات الجمركية ضد الصين حتى إشعار آخر مع تمديد الرئيس الأمريكي للهدنة التجارية التي كانت من المفترض أن تنتهي بداية الشهر الجاري.





ومن ناحية أخرى، خفضت الصين مستهدف النمو الاقتصادي إلى مستوى يتراوح بين 6% إلى 6.5% خلال العام الجاري، وهو أقل من وتيرة النمو في 2018 عند 6.6%.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفع النشاط الخدمي بالولايات المتحدة بأكثر من التقديرات، فيما شهدت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة قفزة مفاجئة.





وعند ختام تعاملات اليوم، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 25806.6 نقطة.





في حين تراجع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.1% ليصل إلى مستوى 2789.6 نقطة، فيما استقر "ناسداك" عند 7576.3 نقطة.





وبحلول الساعة 9:07 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% إلى 96.836.





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