بيانات إيجابية ومستهدف النمو الصيني محور الأسواق العالمية اليوم

2019/03/06 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من:أحمد شوقي

مباشر: تصدرت البيانات الاقتصادية الإيجابية ومستهدف النمو الصيني المشهد في التأثير على الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.





ودعمت البيانات الاقتصادية الإيجابية في الولايات المتحدة الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع خلال التعاملات، كما صعدت عوائد سندات الخزانة الحكومية.





بيانات إيجابية ومؤشرات الأسهم

أظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين، كما صعدت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة لأعلى مستوى في 7 أشهر.





فيما سجلت الولايات المتحدة فائضاً بالموازنة بلغ 8.6 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي.





وكشفت بيانات اقتصادية في منطقة اليورو عن ارتفاع النشاط الاقتصادي لأعلى مستوى في 3 أشهر، كما صعدت مبيعات التجزئة خلال يناير.





وفي بيانات أخرى، تعافي نشاط الخدمات في المملكة المتحدة من أدنى مستوى في عامين ونصف خلال فبراير الماضي.





وفي أسواق الأسهم، غلب الاستقرار على مؤشرات "وول ستريت" بنهاية تعاملات اليوم، مع ترقب تطورات التجارية إلى جانب مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.





وفي حين أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في النطاق الأخضر بقيادة قطاع الاتصالات ومع ترقب التطورات السياسية والتجارية.





كما تراجع مؤشر "نيكي" الياباني من أعلى مستوى في 3 أشهر عند ختام تعاملات اليوم بفعل قطاع الرقائق.





مستهدف النمو الصيني

أعلنت الصين أنها تستهدف معدلات نمو اقتصادي في العام الجاري تتراوح بين مستوى 6% إلى 6.5%.





وتعد تلك المستويات المستهدفة للنمو الاقتصادي أدنى من المسجلة في 2018 عند 6.6%، والتي كانت أدنى وتيرة نمو تحققها الصين منذ 28 عاماً.





كما أشارت الصين أنها ستقوم بتخفض الضرائب وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية خلال العام الجاري.





تراجع النفط والذهب

تراجعت أسعار النفط هامشياً عند تسوية تعاملات اليوم مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي، وترقب تطورات التجارية.





كما وصلت أسعار الذهب عروضها السيئة وتراجعت للجلسة السابعة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم مع صعود الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوى في 3 أسابيع خلال التداولات.





ومن جانبه، خفض بنك "جولدمان ساكس" نظرته الإيجابية لأسعار السلع، مشيراً إلى أنها لم تعد مقومة بأقل من قيمتها بشكل كبير.





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